بيان رسمي- الصحة تكشف حالة مصابي حادث انفجار الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الإثنين، حالة مصابي حادث الدرب الأحمر بمستشفى الحسين الجامعي، للاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث كان في استقبلها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعميد كلية طب جامعة الأزهر ومدير مستشفى الحسين الجامعي.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الإصابات من بسيطة إلى متوسطة، وتتراوح ما بين كسور وجروح سطحية وشظايا في أماكن متفرقة من الجسد، مشيرا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم الصحية مستقرة.

وقالت مصادر طبية، في وقت سابق لمصراوي، إن الحادث الإرهابي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 شرطيين، ومن بين المصابين طالب أزهري تايلندي الجنسية، ويتلقون العلاج بمستشفى الحسين الجامعي.

وجرى نقل بعض المصابين إلى مستشفى الشرطة.

وأكدت المصادر، مقتل الإرهابي واستشهاد أميني شرطة جراء الانفجار.

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