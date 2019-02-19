"دعم مصر" ينعي شهيدي حادث تفجير الأزهر: ضحوا بحياتهم ثمنًا لبناء الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم

نعى رئيس ائتلاف دعم مصر عبدالهادي القصبي، شهيدي الحادث الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر، والذي أسفر عن استشهاد شرطيين وإصابة آخرين.

وقال القصبي في بيان له منذ قليل، إن الشهداء ضحوا بحياتهم ثمنًا لبناء الوطن، مؤكدًا "دعمه لجهاز الشرطة والذي لاحق الإرهابي مرتكب الحادث بناءً على معلومات تؤكد يقظة أجهزتنا وتتبعه له ومحاولة القبض عليه".

وأوضح القصبي، أن "هؤلاء الخونة لم يسمح لهم الشعب المصري بزعزعة استقراره وإرادته".

وطالب رئيس دعم مصر، "جموع المصريين بالتكاتف خلف القيادة السياسية والتي ستضرب بيد من حديد لوأد تلك البؤر التي وضعت مخططا لمحاولة هز الثقة فى مؤسساتنا القوية والتى تكشف يوما بعد يوم قدرتها على كشف تلك المؤامرات التى تحاك ضدنا ولن ترهبنا تلك المحاولات من قبل خونة وعملاء لاملة لهم ولا دين".

وأكد القصبي، أن إرادة المصريين قوية وسنستمر في بناء الوطن ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.