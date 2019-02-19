"الشرعية" تحرر 4 قرى ومعسكراً في "مران" بصعدة

بسام عبد السلام، وكالات (عدن، صنعاء)

حررت قوات الجيش اليمني مناطق جديدة في جبهة «مران» غربي محافظة صعدة. وأوضح موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني حررت قرى «السلام، أم عقال، المنعيرة، الجلاح»، وصولاً إلى «وادي المنزالة»، و«وادي ليه»، بالإضافة إلى معسكر «الكامب البريطاني»، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأسفرت تلك المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها. وفي السياق ذاته، طهّرت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني «وادي المشابيح» من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات قبل فرارها.

وفي السياق، لقي 8 عناصر من الميليشيات الحوثية مصرعهم وأصيب آخرون في جبهة «باقم» شمال صعدة. وأوضح الناطق الإعلامي لمحور آزال المقدم فايز الصعدي، أن الجيش الوطني اليمني أفشل محاولة تسلل للميليشيات الحوثية في باقم بمحافظة صعدة، مؤكداً مقتل 8 عناصر من الميليشيات، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة. وأشار الصعدي إلى أن طيران التحالف العربي استهدف ما تبقى من التجمعات التي كانت تقوم الميليشيات بحشدها إلى جبهة «باقم». إلى ذلك، تصدت المقاومة الشعبية في «حجور»، أمس، لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية «كشر» بمحافظة حجة، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر ميدانية، أن قبائل «حجور» صدت هجوماً عنيفاً شنته الميليشيات في منطقة «بني شهر»، أسفر عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات قتلى وجرحى. وطبقاً للمصادر فإن الميليشيات حاولت خلال هجومها الفاشل الاستيلاء على قلعة «بني شهر» في الحد الشمالي لمديرية «كشر»، ولكن مقاتلي القبائل كانوا لها بالمرصاد وكسروا هجومها. وأفادت المصادر بأن الميليشيات تحاول منذ أمس الأول استعادة المواقع التي خسرتها في منطقة «جمانة»، لانتشال جثة أحد القيادات الميدانية وعدد من العناصر التابعين لها. إلى ذلك أكدت مصادر محلية أن «المتحوث» المدعو حسن محمد صالح القاضي، استقدم العديد من عناصر الميليشيات وآلياتها القتالية إلى منطقة «سودين»، والتي يتمركز فيها عدد من الأطقم العسكرية والأسلحة الثقيلة التابعة للميليشيات. ووفقاً للمصادر، فإن الميليشيات تتمركز حالياً في الجبل «قرية الهجرة» المطلة على «مثلث سودين» وفي قرية «الدعامة» المحاذية «لبني شهر» و«وادي ظلم».

في غضون ذلك، ناشد شيوخ وأعيان قبائل حجور قيادتي الشرعية والتحالف العربي بضرورة التدخل العاجل بإسنادهم بالإمكانات لمواجهة الميليشيات الانقلابية التي تستخدم مقدرات وعتاد دولة لسحق وحصار القرى في حجور. وفي تعز، قتل، أمس، عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي في معارك مع ألوية العمالقة واللواء 20 في جبهتي «الكدحة» و«البرح» غربي تعز. وذكر البيان أن المواجهات تركزت في موقع «القفل» ومحيط «تبة الشهداء» في منطقة «الرونة» التابعة لـ«عزلة الكدحة»، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح قدرت بعشرات القتلى، علاوة على تدمير عتادهم العسكري.