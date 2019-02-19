الجبير:السعودية وباكستان تواجهان عدة تحديات ولا سبيل للتغلب عليها إلا بالتعاون المشترك

أكد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وباكستان على مدى 70 عاماً.

وقال الجبير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، اليوم الاثنين، في إسلام آباد وبثته "واس" نتعاون مع بعضنا ونسعى إلى التغلب على المشاكل في المنطقة وهناك رغبة في توطيد وتوسيع هذه العلاقات التاريخية".

وأضاف الوزير الجبير إن الاجتماعات التي عقدت مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بُحث خلالها العديد من الموضوعات وكانت مثمرة.. مشيراً إلى أنه على مستوى الوفود التجارية والاستثمارية أبرمت اتفاقيات ومذكرات تفاهم عديدة تسهم في استثمار حوالي 20 مليار دولار أميركي في باكستان في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية تعزز العلاقات بين رجال الأعمال ومؤسسات البلدين لفتح آفاق أوسع للعلاقات في المجالات كافة لافتاً إلى أنه في هذا الصدد شُكل "مجلس التنسيق السعودي الباكستاني".

وأكد الجبير أن المملكة وباكستان تواجهان عدة تحديات ولا سبيل للتغلب عليها إلا بالتعاون المشترك ومكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقال إن الإرهاب هو العدو المشترك وأن باكستان والمملكة وأميركا يعملون سوياً لمكافحة ذلك الخطر.. مشيراً إلى أن إيران هي "ملاذ الإرهابيين" وآخر الدول التي يمكن أن تتهم الاَخرين بالإرهاب.

وأعرب عن استغرابه لتوجيه إيران الاتهام إلى باكستان بالضلوع وراء الهجوم الذي وقع في مدينة زاهدان الإيرانية مؤخراً.

وقال الجبير "إن مثل هذه الاتهامات مستغربة من جانب إيران التي طالما حرضت على الإرهاب وتمارسه في الدول الأخرى مثل اليمن وسوريا وتؤوي إرهابيي تنظيم القاعدة على أراضيها".

من جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني أن اجتماعات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الوزراء الباكستاني بحثت الأوضاع الإقليمية فيما ركزت اجتماعات الوفود على مجلس التنسيق السعودي الباكستاني الذي عده ذا أهمية في متابعة الاتفاقيات ومذكرات تفاهم الثنائية.

وأضاف إن مجلس التنسيق يعكس رغبة المملكة في تنفيذ ما أبرم من اتفاقيات ومذكرات تفاهم إضافة إلى عدة مذكرات تفاهم تحت الإجراء ستوقع في الجسلة القادمة.

وبين الوزير الباكستاني أنه تقرر عقد اجتماعات مجلس التنسيق على مستوى وزارء البلدين كل 6 أشهر وتعقد مجموعات العمل كل 3 أشهر في حين أن قيادتي البلدين تجتمع مرة على الأقل في العام ليتم متابعة الإجراءات التنفيذية.

وقال أن المملكة ستضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أميركي في قطاعات مختلفة بباكستان كما وقعت 7 مذكرات تفاهم مع الجانب السعودي وأخرى ستوقع قريباً.