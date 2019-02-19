كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجهولون يختطفون 12 شخصا في الأنبار بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، قيام مسلحين مجهولين باختطاف 12 مواطنا في منطقة النخيب التابعة لمحافظة الأنبار، غربي البلاد.
وأضافت: "بعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي كربلاء والأنبار"، مؤكدة: "الأجهزة الأمنية والعسكرية في منطقة الحادث باتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث، لافتة إلى أنها ستعلن ما يستجد من تفاصيل".
وشهد العراق حادثة مماثلة بداية الشهر الحالي، حيث اختطف عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، ثلاثة أشقاء، شمالي محافظة صلاح الدين، وسط البلاد، ثم قام بإعدامهم بعد يومين من عملية الاختطاف.
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