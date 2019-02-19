تنقيل السائحة البريطانية المتشردة إلى مستشفى الأمراض العقلية في إقليم إنزكان

أقدمت السلطات المحلية في مدينة طانطان، بتعليمات من عامل الإقليم، أمس الإثنين، على تنقيل السائحة الأجنبية البريطانية الجنسية إلى جناح الأمراض العقلية في المستشفى الإقليمي المختار السوسي في إنزكان.

وعلم “اليوم24″ أنه بمجرد وصول السائحة المتشردة بريطانية الجنسية رفقة عنصرين من السلطات الإقليمية لطانطان إلى المستشفى الإقليمي لانزكان تم إخضاعها إلى كافة الفحوصات الضرورية لتشخيص الحالة النفسية التي تعيشها بشكل دقيق.

وكشف مصدر الموقع، أن المعنية بالأمر تدخل في صمت مريب، وتنطق بكلمات متقطعة غير مفهومة، بالإضافة إلى قيامها بسلسلة من الحركات الغريبة، في مشهد جعل عدد من الأطر الطبية تكشف من خلال المعاينة الأولية أنها تعاني من اضطرابات عقلية.

يشار أن مصالح عمالة طانطان نشرت أمس الأحد، بلاغا للرأي العام، تعلن من خلاله عن العثور، مساء أول أمس السبت، على سائحة بريطانية الجنسية بتراب جماعة بن خليل في دائرة طانطان، بعد انتشار فيديوهات وصور خاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي وهي تتجول بشوارع طانطان مرتدية لباسا قديما وفي حالة نفسية صعبة داخل بناية مهجورة.

وحسب نفس البلاغ، تبين أن السائحة الأجنبية تم التأكد من هويتها، اذ تسمى المعنية بالأمر HARDING JEANNE VICTORIA، وتحمل جواز سفر بريطاني ساري المفعول، ودخلت الى المملكة يوم 08/02/2019 عبر ميناء طنجة المتوسط بطريقة قانونية، وحلت بمدينة طانطان قادمة من مدينة اكادير يوم الجمعة الماضي 15/02/2019، وبعد اخبار المعنية بالأمر بان تواجدها بهذا المكان المهجور يشكل خطرا عليها وعليها التوجه الى داخل المدينة وبما انها لا تتوفر على المال الكافي حسب ما صرحت به فقد تكلفت السلطة الاقليمية بحجز غرفة لها بفندق تكساس بالمدينة”.