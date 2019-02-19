الـ”كاف” يسلط عقوبات جديدة على الإسماعيلي المصري

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تغريم نادي الإسماعيلي المصري مبلغ 40 ألف دولار مع إقامة مباراتين بدون جمهور إحداهما مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها مباراته أمام النادي الإفريقي في أولى مباريات دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية

وأصدر النادي المصري، بلاغ رسمي على موقعه الرسمي ، قال فيه “إن “الكاف” قرر تغريمه 40 ألف دولار مع إقامة مباراتين بدون جمهور إحداهما مع إيقاف التنفيذ وفي حالة تكرارها سيتم تنفيذ العقوبة”، مضيفا أنه سيتقدم باستئناف ضد تلك العقوبات، سعيا لتخفيفها من قبل لجنة مسابقات “الكاف”.

وأضاف أن “العقوبة لم تشمل نقل مباريات الفريق لملعب بديل، إلا أن إغلاق ملعب الإسماعيلية بسبب ارتباطه باستضافة إحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة أدى لنقل مباريات الفريق إلى ملعب آخر”.

عقوبات الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تأتي بعد أن رفعت الإيقاف عن نادي الإسماعيلي وإعادته من جديد للمشاركة في دوري أبطال إفريقي بعد قبول الاستئناف.