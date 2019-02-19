“الشياطين الحمر” يسقطون تشيلسي بثنائية ويتأهلون لربع نهائي كأس الاتحاد

حسم فريق مانشستر يونايتد قمة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد أن أسقط مستضيفه تشيلسي، بهدفين دون رد، بميدانه وأمام جماهيره، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الإثنين بملعب “ستامفورد بريدج” في عاصمة “الضباب” لندن، برسم دور ثمن النهائي من المسابقة.
وأنهى “الشياطين الحمر” المباراة مبكرا، وبالضبط منذ الدقيقة 45، حيث سجل هدفي المباراة، وقعهما كل من أندير هيريرا، في الدقيقة 31، والفرنسي المتألق بول بوغبا، في الدقيقة 45، وهي النتيجة التي استمرت إلى غاية نهاية اللقاء، رغم محاولة “البلوز” في الجولة الثانية.
وبهذه النتيجة خطف زملاء بوغبا بطاقة العبور لدور ربع نهائي المسابقة، بينما واصل الفريق الأزرق نتائجه المخيبة، وخابت آماله في حصد لقب هذه الكأس.
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