الاتحاد الأوروبي يحذر ترامب من فرض رسوم عقابية على المركبات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر الاتحاد الأوروبي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، من فرض رسوم عقابية على المركبات الأوروبية، وإلا سيتراجع عن التزامه بشراء المزيد من فول الصويا والغاز المسال الأميركيين.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة التجارة الأميركية توجيهاتها بشأن ما إذا كانت واردات السيارات تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر بما يكفي لتبرير فرض ضرائب استيراد، ما يمنح ترامب 90 يوما لتحديد ما إذا كان سيفرض الرسوم أم لا.

وفي السياق، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إنه خلال قمة واشنطن في الصيف الماضي، وعد ترامب بعدم الإضرار بالتجارة عبر الأطلسي بمثل هذه إجراءات كهذه.

وأضاف يونكر لصحيفة "شتوتغارت تسايتونغ" الألمانية: "قطع ترامب وعدا لي بأنه لن تكون هناك رسوم على السيارات في الوقت الحالي".

وتابع قائلا "أنا أصدقه ... ومع ذلك، إذا ما نكص عن هذا الالتزام، فإننا لن نشعر بعد الآن بالمحافظة على التزاماتنا بشراء مزيد من فول الصويا وغاز الولايات المتحدة المسال".

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، مارغاريتيس شيناس، إنه إذا مضت الولايات المتحدة قدما في "الإجراءات الضارة بالصادرات الأوروبية، فإن المفوضية الأوروبية سترد بطريقة سريعة وملائمة".

يذكر أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن السلطات الأميركية استنتجت بالفعل أن السيارات الأوروبية تشكل تهديدا على الأمن القومي.

وفي معرض إشارتها إلى أن أكبر مصنع ل"بي إم دبليو" يقع في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، قالت ميركل إنه إذا كانت السيارات تنتج هناك "باتت فجأة تشكل تهديدا على الأمن القومي للولايات المتحدة، فهذا يدهشنا".