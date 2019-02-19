الرئيس النيجيري يأمر الأمن بالتعامل "بلا رحمة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أتاح الرئيس النيجيري، محمد بخاري، اليوم الإثنين، الضوء الأخضر أمام أجهزة الأمن، التعامل مع المواطنين "بلا رحمة"، في حال قاموا بـ"إعاقة" عملية الاقتراع في يوم الانتخابات الرئاسية المؤّجل إلى السبت المقبل.

وقال بخاري في خطاب ألقاه اليوم، إن "أي شخص يسعى لتعكير صفو الاقتراع سيفعل هذا على حساب حياته"، مؤكدا كما يبدو أنه سوف يتيح لرجال الأمن الاعتداء أو قتل مواطنين.

وأدان الحزب الحاكم في البلاد وأكبر أحزاب المعارضة فيها قرار تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة السبت الماضي في آخر لحظة، حتى الثالث والعشرين من شباط/ فبراير الحالي.

وأثارت تصريحات بخاري تنديدا من قبل بعض النيجيريين لأنه وقع تعهدا الأسبوع الماضي، يقضي بالعمل على ضمان سلمية الانتخابات.

وينتظر أكثر من 84 مليون شخص من أصحاب حق الاقتراع موعد الانتخابات لاختيار رئيس بلادهم القادم، فيما يظن البعض أن الرئيس ذو الخلفية العسكرية أجّل موعد الانتخابات في محاولة منه لإحكام سلطته على البلاد.