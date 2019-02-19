ترمب يخير القادة العسكريين الفنزويليين بين “العغو” أو خسارة كل شيء

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 1:26 صباحًا, 19 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

جدد الرئيس دونالد ترامب تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الفنزويلي، وقال في خطاب ألقاه في ميامي بولاية فلوريدا، إن الشعب الفنزويلي يقف دفاعا عن الديمقراطية والحرية وإن الولايات المتحدة تقف معه.

وأضاف ترامب أثناء حديثه لجمهور حاشد بحضور فنزويليين أن فنزويلا دولة ثرية دفعت بها حكومتها إلى الفقر.

وتابع ترامب القول “نسعى لانتقال سلمي للسلطة في فنزويلا لكن كل الخيارات متاحة”، مخيرا القادة العسكريين الفنزويليين بين “العغو” أو خسارة كل شيء.