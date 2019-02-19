عروس داعش.. حلم العودة لبريطانيا يصطدم بشروط حكومة لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بسرعة استعادة إرهابيي داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، بدأت تحرك أسر هؤلاء المسلحين والمرتبطين بهم.

شاميما بيجوم فتاة بريطانية انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل أن تفر من ويلات الحرب، قالت أسرتها: "إنها أنجبت طفلا في مخيم للاجئين السوريين"، مطالبين لندن بإعادتها مع طفلها.

الأم والابن

وتعاني "شاميما"، ابنة الـ19 عاما، التي اشتهرت بـ"عروس داعش"، من حالة قلق دائمة من أن تقوم السلطات البريطانية بفصلها عن ابنها إذا عادت إلى البلاد.

وقبل 4 سنوات، انضمت البريطانية شاميما إلى التنظيم الإرهابي، وتزوجت من أحد عناصره، وهو من أصل هولندي.





عائلة شاميما وجهت رسالة إلى الحكومة البريطانية، قائلة: "كمواطنة بريطانية تتوقع شاميما أن تجري إعادتها إلى بلدها، والتعامل معها في ظل النظام القضائي.. طفل شاميما، الذي سيكون بريطانيا، بريئا، وله كل الحقوق ليحصل على فرصة للنشأة في سلام وأمن في موطنه".

ولم تبد أسرة الفتاة أي اعتراض على فتح السلطات البريطانية تحقيقا فيما اقترفته ابنتهم، في إطار مبادئ العدالة البريطانية، مطالبة حكومة لندن بالمساعدة على إعادتها وطفلها إلى المملكة المتحدة كمسألة ملحة.

الهروب إلى مخيم

تفاصيل قصة عروس داعش تبدو مثيرة للوهلة الأولى، فبعد اعتقال زوجها ومقتله، هربت شاميما إلى مخيم للاجئين شمالي سوريا؛ لكن ما يثير أزمة حتى الآن أنها لم تعبر عن ندمها من الانضمام للتنظيم.

والد الفتاة الذي يدعى عباس حسين اتهم بدوره السلطات البريطانية بأنها لم تتعاون مع عائلته من أجل إعادة ابنته، التي تزعم تبرؤها من "داعش".

كان ترامب طالب في تغريدة على "تويتر"، السبت، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بـ"استعادة أكثر من 800 من مسلحي داعش الذين تم أسرهم في سوريا وتقديمهم للمحاكمة"، مهددا بأن واشنطن ستضطر إلى إطلاق سراحهم في حالة عدم استردادهم.

إلا أن بريطانيا شددت، الإثنين، على ضرورة محاكمة المسلحين الأجانب في تنظيم داعش الإرهابي في المكان الذي ارتكبوا فيه جريمتهم، رافضة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية بإعادة مواطنيها.