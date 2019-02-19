الان تتابع ترامب: شعب فنزويلا يدافع عن الحرية ونحن سندعمه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شعب فنزويلا يدافع عن الحرية والديمقراطية والولايات المتحدة ستدعمه بكل قوة.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، أن الحكم الاستبادي في فنزويلا جعل القادة يحصلون على أموال طائلة، والاشتراكيون يتقاسمون نفس الأدوات والنتيجة كانت كارثية.

وتابع أكثر من 3 ملايين فينزويلي انشقوا عن حكم مادورو، وأكثر من 50 دولة تعترف بالحكومة الانتقالية في فنزويلا.

وأوضح أ، مئات الأطنان من المساعدات تصل إلى حدود فنزويلا، مضيفا أن الدكتاتور مادورو منع دخول المساعدات إلى بلاده وترك شعبه يتضور جوعا.

وقال إن مادورو دمية بيد كوبا وليس بطلا في فنزويلا، ويجب الخلاص منه في أسرع وقت.

وتوعد ترامب قائلا إن القادة العسكريين الذين يدعمون مادورو يخاطرون بمستقبلهم وحياتهم ولن يجدوا مأوى.