تظاهرة أمام البيت الابيض احتجاجا على إعلان ترمب حالة الطوارىء

اسماء السيد - واشنطن: تجمع مئات المعارضين لدونالد ترمب الاثنين قرب البيت الابيض تعبيرا عن احتجاجهم على اعلان حالة "الطوارىء الوطنية" في البلاد، في إطار مسعى الرئيس الاميركي للالتفاف على رفض الكونغرس الموافقة على تمويل جدار على الحدود مع المكسيك.

واستفاد المتظاهرون من يوم العطلة الاثنين تكريما للرؤساء الاميركيين، للتجمع على مقربة من البيت الابيض حاملين لافتات كتب على بعضها "ترمب يحتال على الدستور"، و"لا نريد ملكا" يحكمنا.

وقال الناشط البيئي سام كروك (65 عاما) وهو يحمل لافتة يتهم فيها ترمب بالديكتاتورية، إن الرئيس الاميركي "ينتهك كل القواعد لتحقيق اهدافه".

من جهتها قالت المحامية أليسون فولتز (55 عاما) إن ترمب "اختلق أزمة" بعد رفض الكونغرس تمويل الجدار الذي يريده، معتبرة أنه يتصرف "مثل طفل وما هكذا تكون الديموقراطية".

وكان ترمب جعل من بناء هذا الجدار بندا أساسيا في حملته الانتخابية للوصول الى البيت الابيض.

وبعدما رفض الكونغرس تمويل الجدار أعلن ترمب الجمعة حالة الطوارئ الوطنية التي يمكن ان تتيح له استخدام موازنة البنتاغون لبناء الجدار.

واعتبر العديد من الديموقراطيين والجمهوريين على السواء أن ترمب اساء استخدام السلطة، وتجري اتصالات لاصدار "بيان مشترك" يرفض اعلان حالة الطوارىء.

كما اعلنت ولايات عدة بينها كاليفورنيا ونيويورك عزمها على اللجوء الى القضاء لمواجهة خطوة ترمب.