طرابلسي: اشجع الزواج المدني وفي الأساس تبنيت هذا الملف في مشروعي الإنتخابي

أكد عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​إدكار طرابلسي​ "انني اشجع ​الزواج المدني​، وفي الأساس تبنيت هذا الملف في مشروعي الإنتخابي".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح طرابلسي أن "​المدارس​ المجانية الخاصة لا يدفع لها، وانا حزين لان المدرسة التي تعلمت فيها اجبرنا على اقفالها منذ سنيتن"، مشيراً الى أن "هناك تقصير من الدولة".

أنه "هناك مدارس مجانية تقفل ويأتي من يشتري الرخصة، وكما حصل بيع الشهادات الجامعية يحصل بموضوع الرخص". وأشارالى أن "هناك مياتم وهمية تسجل أسماء طلاب وهمية تحصل على مال والدعم"، مشدداً على "اننا صوتنا على القانون 46".