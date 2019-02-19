أوضحت ​وزارة الصناعة​ في بيان، أنه " في أعقاب إستقبال وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ سفير مصر في ​لبنان​ ​نزيه النجاري​، نشرت بعض ​المواقع الاخبارية​ خبر اللقاء تحت عنوان: "ابو فاعور: لا نريد لاي علاقات أن تلحق ضررا بإقتصادنا"، وكأن ذلك العنوان يلخص مضمون اللقاء مع السفير المصري، وهو أمر عار تماما عن ​الصحة​، اذ جاءت تصريحات الوزير ابو فاعور والسفير النجاري بعد اللقاء لتؤكد على كل معاني الاخوة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين، في مجال التجارة بالسلع الصناعية. أما العنوان المشار اليه فقد جاء في معرض اشارة الوزير ابو فاعور، في لقاء آخر مع الملحقين الاقتصاديين اللبنانيين، الى حرصه على عدم الاضرار بإقتصاد أطراف اخرى وعدم تضرر لبنان من علاقاته بدول اخرى. ولم يكن هذا الحديث مرتبطا بالعلاقة مع الشقيقة مصر بأي حال من الاحوال، فاقتضى التوضيح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة: لقاء أبو فاعور وسفير مصر أكد على التعاون لتحقيق مصلحة البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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