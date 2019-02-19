لحود: الـ300 مليار ليرة غير كافية للقروض وعلى المصارف التحلي بروح المسؤولية

لفت مدير عام ​مؤسسة الاسكان​ ​روني لحود​ إلى أن "حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ كان قد أصدلا تعميما يمنح بموجبه 300 مليار ليرة لملف الاسكان والتي هي غير كافية ولن تؤدي إلا لـ10 في المئة من الطلبات الموجودة المؤسسة و​المصارف​ وهناك حتى الكثير من الطلبات ​الجديدة​ ولكن الاولوية هي للذين كانوا قد قدموا من قبل".

وفي حديث تلفزيوني، أشار لحود إلى أنه "حتى يومنا هذا لم يتم البدء بعد باعطاء ​القروض​ لان المصارف شعرت بالغبن من ​الفائدة​ و يشعرون بالخسارة ولكن على المصارف التحلي بروح المسؤولية الاجتماعية".