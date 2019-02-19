درغام: التربية لا تقاس بالربح والخسارة والا نكون ندق إسفين بالحياة التربوية

أكد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن "موقفنا اضح في التيار الوطني الحر من موضوع الست درجات ومن القانون الـ 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح درغام "أنني كمقرر لجنة التربية في التعليم الخاص حريصون على هواجس أصحاب المدارس الخاصة الذين يقولون انهم لا يتحملون الست درجات"، مشيراً الى أن "التربية لا تقاس بالربح والخسارة والا نكون ندق إسفين في الحياة التربوية".
ولفت الى أن "بعض المعلمين أبدوا مرونة وأبدينا تفهمهم أثناء لقاءنا معهم، ولكن وهذا لا يعني اننا نقر بوحدة التشريع التي تعطي الحق للمعلمين والموظفين في القطاع العام والخاص".
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