شربل: تركيا دولة إسلامية لكن الزواج فيها مدني

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ أنه "لا يمكن إقامة زواج مدني كامل، نحن نقول أنه إختياري وبالتدرج وهذا الأمر يحميه ​الدستور​"، مشيراً إلى أن "وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ طرحت الموضوع خلال مقابله ولن تعيد فتحه".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "لا يجوز أن يحكم القاضي المدني في ​لبنان​ وفق القانون القبرصي الذي يتزوج على أساسه ​اللبنانيون​ في قبرص"، موضحاً أن "​تركيا​ دولة إسلامية وفي زمن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أصبح أكثر إسلامية لكن ​الزواج​ فيها مدني".