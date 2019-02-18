شكرا لقرائتكم واشنطن.. تفاصيل محاولة الانقلاب على ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن محاولة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2017، وبدأت القضية تأخذ أبعادا داخل أميركا بعد إعلان الكونغرس أنه سيفتح تحقيقا بشأنها.

واعترف الرئيس السابق لــ FBI آندرو مكايب للبرنامج الشهير 60 MINUTES أن وزارة العدل الأميركية سعت عبر ثاني أكبر رجل فيها "رود روزنستاين" عام 2017 إلى عزل الرئيس ترمب، مستخدما التعديل الدستوري رقم 25 الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان عدم كفاءة "الرئيس" لتولي مهامه.

وقال مكايب إن مناقشة التعديل 25 "بدأت حين سألني رود عنها وناقشني فيها في سبيل أن نفكر في أعداد الوزراء الذين سيدعمون تفعيلها".

وأضاف أن تحرك نائب وزير العدل السابق روزنستاين لعزل ترمب، بدأ في أعقاب إقالة الرئيس لجيمس كومي المدير التنفيذي السابق لـFBI الذي كان يدير تحقيقاً عن علاقات محتملة بين ترمب وموسكو إبان الحملة الرئاسية الأميركية في 2016.

وأثارت إقالة كومي قلق روزنستاين الشديد، كونه كان ضليعاً بالتحقيق الروسي أيضاً فساورته شكوك حول ترمب وقدراته ونواياه، الأمر الذي أثار استحضار الدستور لعزل ترمب.

يذكر أن أندرو مكايب الرئيس السابق لـFBI بالوكالة أقيل في مارس الماضي بسبب تسريباته للصحافة.