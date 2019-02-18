تلفزيون آر.تي الروسي يحتج على حجب فايسبوك صفحاته

اسماء السيد - موسكو: احتجت شبكة تلفزيون آر.تي الروسية الاثنين على حجب موقع فيسبوك عددا كبيرا من صفحاتها، منها واحدة يناهز عدد المشتركين فيها بضعة ملايين، فيما اعتبر الكرملين ان هذا الموقع يشكل "أداة ضغط" تستخدمها واشنطن.

وتعذر الاثنين الوصول الى عدد كبير من صفحات هذه الشبكة التي تمولها الدولة الروسية، وأبرزها "إن ذي ناو" المتخصصة بأشرطة الفيديو.

وكتبت رئيسة تحرير آر.تي مارغاريتا سيمونيان على تويتر "كنا نبث مشروعا ثانويا باللغة الانكليزية، إن ذي ناو. ولقد حقق المشروع نجاحا: 2،5 مليار مشاهدة و4 ملايين مشترك على فيسبوك فقط".

واضافت سيمونيان ان الحجب الذي قام به فيسبوك جاء بعد تقرير بثته شبكة سي.ان.ان اكدت فيه ان الدولة الروسية تمول مشروع ار.تي.

واوضحت ان "فيسبوك حجبنا على الفور! من دون توجيه اي اتهام"، مؤكدة ان الشبكة لم "تنتهك اي قاعدة".

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان من الضروري ان تحصل آر.تي "على تفسير من فيسبوك يتعلق بالسبب الدقيق" للحجب.

واكد بيسكوف ان "عددا كبيرا من الشركات العملاقة التي تقدم خدمات مرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من أشكال الإنترنت، تستخدمها حكومات البلدان غير الصديقة أداة ضغط على وسائل الإعلام الروسية".

واعتبر ان "ذلك يؤدي الى فقدان الثقة ويحدث ضررا كبيرا بسمعة هذه الشركات الدولية".

واعلن فيسبوك الشهر الماضي الغاء 500 صفحة على صلة بروسيا، يعود معظمها إلى وكالة سبوتنيك للانباء، والتي تتولى سيمونيان المسؤولية عنها ايضا.