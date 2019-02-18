شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يوافق على إنشاء اتحاد محامى ملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، على طلب إنشاء اتحاد محامي ملوي، المقدم من عشرة محامين، خلال لقائه بهم، اليوم الاثنين، على أن يعمل الاتحاد تحت مظلة النقابة.

وأوضح مقدمو الطلب أن محامي ملوي المشتغلين اجتمعوا في وقت سابق، واتفقوا على تشكيل الاتحاد بهدف توحيد الصف، وتقديم خدمات مهنية وثقافية للمحامين، وتنفيذ قرارات النقابة العامة، ومعاونة النقابة الفرعية، والوقوف مع المحامين في أزماتهم القضائية وغيرها.