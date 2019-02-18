ترند الموجز| تحذير وحيد من طقس الثلاثاء..وليفربول يرد على رحيل صلاح..وأسرار من حياة ’’شقراء التسعينات‘‘..وموعد مباراة الليفر والبايرن

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، طقس الثلاثاء.. الأرصاد تحذر المواطنيبن من هذا الأمر، ويوفنتوس يثير الجدل بشأن "صلاح".. ورد حاسم من ليفربول، و’’مين اللي ميحبش فاطمة‘‘.. شيرين سيف النصر تظهر بعد غياب.. وتكشف حقيقة صور زواجها.. ومعلومات لا تعرفها عن ’’شقراء التسعينات‘‘، وموعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. وكلوب في مأزق.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

طقس الثلاثاء.. الأرصاد تحذر المواطنيبن من هذا الأمر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الثلاثاء، مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الأيام الماضية، موجة سيئة، تخللها أتربة ورياح وصلت حد العاصفة على بعض المناطق، فضلا عن سقوط أمطار بمختلف الأنحاء.

تحذير من الشبورة الصباحية

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على بعض المدن:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 7

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 9

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 8

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10

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يوفنتوس يثير الجدل بشأن "صلاح".. ورد حاسم من ليفربول

أثار نادي يوفنتوس الإيطالي جدلا كبيرا بشأن رغبته في التعاقد مع النجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يستبعد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، إمكانية التفاوض مع ليفربول بشأن انتقال صلاح، قائلا :"ما يحدث في سوق الانتقالات العالمية بالوقت الحالي يفوق الخيال، أنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث في يونيو المقبل".

رد حاسم من ليفربول

من جانبها، كشف صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن إدارة الريدز لن تفرط في نجمها الأول "صلاح"، الصيف المقبل.

ونقلت الصحيفة تصريحات لمسؤول بالنادي الإنجليزي، أكد خلالها أن ليفربول لم يعد يبيع اللاعبين، وأن ملعب آنفيلد "معقل الريدز" أصبح الوجهة الأخيرة للاعبين وليس نقطة انطلاق إلى أندية أخرى.

أرباح ليفربول لن تجعله يفرط في صلاح

وفي سياق متصل، أكدت تقارير بريطانية صعوبة تفريط إدارة ليفربول، في صلاح، على غرار ما حدث مع لويس سواريز في 2014، وفيليب كوتينيو في 2018، عندما رحلا عن الفريق وانتقلا إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن إدارة ليفربول لم تعد تبحث عن بيع نجومها بأعلى مقابل مادي، لأنها دخلت عصرا ماليا جديدا، بعد وصول الأرباح السنوية للنادي لـ 125 مليون جنيه استرليني، وبالتالي فإن أي مبلغ مهما كان حجمه يقدم لإغراء الريدز لبيع نجمهم المصري سيتم رفضه.

إغراءات يوفنتوس لصلاح

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، المقربة من يوفنتوس، قد أعلنت أن إدارة السيدة العجوز، ستعرض على ليفربول الحصول على خدمات صلاح، مقابل الأرجنتيني باولو ديبالا، بالإضافة إلى 50 مليون يورو.

أما صحيفة جارديان البريطاينة، فقالت إن إدارة اليوفي في طريقها لتقديم عرض خيالي لصلاح، ليصبح بديلا محتملا لديبالا، الذي أوشك على الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن قيمة الصفقة ستصل لحوالي 175 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل الـ 200 مليون يورو، لتصبح ثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل نحو 222 مليون يورو.

رونالدو يرحب بصلاح

وفي سياق متصل، كشف موقع "كوت أوف سايد"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي يوفنتوس، من أجل العمل على جلب الدولي المصري إلى صفوف الفريق.

وتابع: "صفقة صلاح لن تكون عادية، قد تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو في حال وافق اللاعب على حمل قميص السيدة العجوز".

صلاح هدف كبار أوروبا

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، لانتقاله لأحدهما بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

ويتصدر "مو" حاليا ترتيب قائمة هدافي البريميرليج، بالتساوي مع أجويرو بـ17 هدفا، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ31 هدفا.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، منذ أيام، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

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’’مين اللي ميحبش فاطمة‘‘.. شيرين سيف النصر تظهر بعد غياب.. وتكشف حقيقة صور زواجها.. ومعلومات لا تعرفها عن ’’شقراء التسعينات‘‘

بعد سنوات طويلة من الاختفاء، عادت الفنانة المعتزلة، شيرين سيف النصر، والتي دائما نتذكرها بأشهر مسلسلاتها مع الفنان أحمد عبد العزيز "ومن الذي لا يحب فاطمة"، لتتصدر محرك البحث الشهير "جوجل" في مصر، بعد شائعة زواجها.

بداية القصة تعود لتداول رواد مواقع التواصل صور لشيرين مع رجل تجمعهما مشاهد رومانسية، في حفل زفاف بسيط مع أسرتهما، مؤكدين زواج الفنانة.

ودفع تزايد انتشار الصور، شيرين سيف النصر للخروج عن صمتها لتنفي خبر زواجها، مؤكدة أن الصور المتداولة قديمة وتعود لزيجتها السابقة من الدكتور رائف الفقي، الذي انفصلت عنه، مشيرة إلى أنها لم تتزوج حتى الآن، بحسب تصريحاتها لـ"اليوم السابع".

وكان آخر ظهور لشيرين سيف النصر في عام 2010 مع إعلان زواجها من رائف الفقي، الذي انفصلت عنه بعد أشهر قليلة من الزواج، لتختفي بعدها عن الأنظار.

من هى شيرين سيف النصر؟

ولدت في الأردن لأب مصري من أصول شركسية هو الصحفي «إلهام سيف النصر» وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

في عام 1991 تخرجت من «كلية الحقوق»، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون، ولقبت بشقراء التسعينات، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تزوجت ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي «عبد العزيز الإبراهيم» شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا زواجها انتهى بالطلاق. وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، كما تلى طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.

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موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. وكلوب في مأزق

يحل بايرن ميونخ الألماني، ضيفا ثقيلا على ليفربول الإنجليزي، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في العاشرة مساء الثلاثاء، على استاد "آنفيلد"، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16بدوري أبطال أوروبا.

وصعد ليفربول لدور الـ16 كثاني المجموعة الثالثة، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما تأهل بايرن ميونخ كمتصدر مجموعته الخامسة مع أياكس الهولندي.

ومن المنتظر أن يلعب الفريقان مباراة الإياب على الملعب الأوليمبي بميونخ يوم الأربعاء 13 مارس، في العاشرة مساء.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ريال مديد الإسباني بنتيجة 3- 1.

وساهم صلاح بشكل كبير في وصول ليفربول إلى نهائي الأبطال، الموسم الماضي، بعدما قدم أداء قويا، ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد.

وسجل النجم المصري، 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية.

أما في النسخة الحالية فقد سجل صلاح 3 أهداف حتى الآن.

وعلى الجانب الأخر، ودع بايرن ميونيخ النسخة الماضية من الدور نصف نهائي على يد ريال مدريد.

غيابات وتشكيل الليفر

ويعاني ليفربول من إصابة كل من تشامبرلين، وجوميز، وتحوم الشكوك حول مشاركة لوفرين الذي لا يزال في مرحلة العلاج والتأهيل، بالإضافة إلى إيقاف الهولندي فان دايك لحصوله على الإنذار الثاني في البطولة، مما سيسبب أزمة في صفوف دفاع الريدز، وسيلجأ يورجن كلوب للعب بالثنائي ماتيب ولاعب الوسط فابيانو، في قلب الدفاع.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: أليسون

الدفاع: آندرو روبرتسون - ماتيب - فبيانو- ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم- كيتا

الهجوم: ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة والمعلق

وسيذاع اللقاء حصريا على قناة "beIN SPORT 2 HD" الرياضية المشفرة، بتعليق: حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

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