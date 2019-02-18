كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن "معظم ​الدول العربية​ لم تعد تنظر ل​إسرائيل​ باعتبارها عدواً بل حليف لا يمكن التخلي عنه في مواجهة ​الإرهاب​".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: معظم الدول العربية لم تعد تنظر لإسرائيل باعتبارها عدوا بل حليف لا يمكن التخلي عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.