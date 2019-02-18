اللواء باقري: باكستان وعدتنا بإعادة الأمن الى حدودها مع ايران

لفت رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ​اللواء​ محمد باقري إلى أن "المسؤولين ال​باكستان​يين وعدوا باعادة الامن الى الحدود المشتركة مع ​ايران​ ونحن نسعى بجد للثار لدماء شهداء ​الحرس الثوري​"، مشيراً إلى ان "الاركان العامة للقوات المسلحة تم تشكيلها عقب مرحلة الدفاع المقدس لادارة ​القوات​ المسلحة".

واشار الى ان "البلاد تتمتع بوضع مناسب من حيث التصنيع الدفاعي وان ذروة المعرفة التقنية موجودة لدى القوات المسلحة وهي تسد ثمانين بالمئة من حاجتها للمعدات العسكرية بالاعتماد على الداخل"، لافتاً إلى أن "مهمة القوات المسلحة تقوم على الدفاع عن البلاد مؤكدا ان الاعداء فقدوا القدرة على مهاجمة ايران عسكريا وهم يلجأون في الغالب الى ​التجسس​ والغزو الثقافي".

وافاد بان "القوات المسلحة الايرانية قدمت اداء جيدا على صعيد البعد الاستشاري في ​العراق​ و​سوريا​ لمواجهة الجماعات الارهابية"، موضحاً أن "باكستان لاتنشر قوات كافية على الحدود المشتركة مع ايران رغم طول الشريط الحدودي بين البلدين ومازالت هناك ثغرات على الحدود التي يصل طولها الى نحو الف كيلومتر مربع".