سفير تركيا باليمن: حريصون على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني

أعرب السفير التركي لدى ​اليمن​ فاروق بوزجوز عن "حرص ​تركيا​ على تعزيز العلاقات مع البلد الأخير، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لتخفيف معاناة اليمنيين"، مؤكداً "استمرار دعم تركيا للشرعية في اليمن، وحرصها على تعزيز العلاقات، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني بما من شأنه تخفيف معاناة اليمن واليمنيين".

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