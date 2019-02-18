الخارجية التركية: تضامن الناتو اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى

لفتت وزارة الخارجية التركية إلى أن "مفهوم التضامن والأمن المشترك الذي يمثله حلف شمال الأطلسي "الناتو" يحمل في الوقت الراهن أهمية أكبر من أي وقت مضى"، مؤكدةً أن "تركيا حمت بنجاح طول الأعوام الـ67 الماضية حدود حلف الناتو في إطار المسؤوليات والإلتزامات التي تفرضها مقتضيات العضوية".
وأشارت إلى أن "تركيا دافعت أيضا عن قيم ومبادئ الحلف خلال هذه الأعوام"، مشددا على "أنها بلد لديه موقف إستراتيجي وأصيل في الحلف"، مضيفةً: "تركيا تؤدي دورا فاعلا في اتخاذ القرارات ضمن الحلف، ولديها قدرة على التكيف مع الديناميات المتغيرة بسرعة، وتقدم مساهمات كبيرة في رد الحلف على التحديات التي تواجهه".
وأضافت: "تركيا تتحمل مسؤوليات حساسة في مهام وعمليات الحلف، وتعمل على تعزيز الشراكات فيه"، مؤكدةً "ضرورة مكافحة جميع أشكال المخاطر والتهديدات بحزم، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يهدد تركيا والحلف واستقرار المنطقة الأوروبية الأطلسية، في إطار مفهوم "عدم إمكانية تجزئة الأمن".
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