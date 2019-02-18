وزير الخارجية الأوكراني: روسيا وراء احتجاجات المناخ في أوروبا

اتهم وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، ​روسيا​ بـ"الوقوف وراء الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها ​أوروبا​ والتي تطالب بالتصدي للتغير المناخي"، معتبراً أن "روسيا تغذي عناصر التهديد في أوروبا"، مشيراً إلى أن "هدف روسيا هو إضعاف مؤسساتنا الديمقراطية و​الاتحاد الأوروبي​".

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