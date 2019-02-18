اعتقال 6 أميركيين وصربي مسلحين في هايتي

أفادت وسائل إعلام في ​هايتي​ بـ"إعتقال مجموعة من الأجانب، بينهم مواطنون أميركيون، وبحوزتهم أسلحة رشاشة". وأفادت صحيفة "لو نوفيليست" المحلية بأن "​الشرطة​ اعتقلت 7 أجانب ومواطن من هايتي وصادرت منهم بنادق رشاشة ومسدسات وطائرات مسيرة صغيرة وهواتف فضائية". وأشارت الصحيفة الى أن "بعض المعتقلين أميركيون، بالإضافة إلى صربي".

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