رئيس الوزراء الباكستاني: محمد بن سلمان كسب القلوب

أكد رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ كسب القلوب، عندما أخبرني "اعتبرني سفير باكستان لدى ​السعودية​"، وذلك بعدما طلبت منه أن يعامل 2.5 عامل باكستاني يعملون في السعودية، كما لو أنهم مواطنين من بلاده".

وطلب خان، من ولي العهد السعودي السماح للحجاج الباكستانيين بإنهاء إجراءات سفرهم من المطارات الباكستانية إلى جانب مناشدته لاتخاذ خطوات للإفراج عن بعض ​السجناء​ الباكستانيين المسجونين في قضايا جرائم صغيرة في السعودية.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى إسلام آباد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين و​رجال الأعمال​ السعوديين هي الأولى منذ توليه ولاية العهد في 2017.