أردوغان: سنطهر حدودنا الجنوبية من الإرهاب

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "​تركيا​ ستطهر جميع المناطق المحاذية لحدودها الجنوبية من ​الإرهاب​، وستقيم مناطق آمنة يعود إليها السوريون"، موضحاً أن "​القوات المسلحة التركية​ تواصل مكافحتها للتنظيمات الإرهابية، وتُلحق بهم خسائر فادحة". ولفت إلى "اننا نُنزل ضربات موجعة بالتنظيمات الإرهابية، فنحن موجودون في جبال غابار وجودي وقنديل، ودخلنا أوكار الإرهابيين، والآن يبحثون عن مكان يفرون إليه"، مشيراً إلى أن "قواتنا الأمنية ألقت القبض على 735 إرهابيا، وهم الآن يُحاسبون على أفعالهم".

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