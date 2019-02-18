جاويش أوغلو: سنُطهّر شرق الفرات من الإرهابيين مالم يتم إخراجهم

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أنه "إذا لم يتم تطهير شرق الفرات في ​سوريا​ من الإرهابيين، فإن ​تركيا​ ستتولى القيام بذلك بنفسها"، لافتاً إلى أن "تركيا تدفن الإرهابيين في جحورهم أينما كانوا".

وأشار إلى "قيام تركيا بمكافحة عناصر حزب "العمال الكردستاني" في الجانب العراقي من الحدود مع بلاده"، لافتاً إلى أنه "حان دور شرق الفراتوإذا لم يتم إخراج المسلحين من تلك المنطقة من قبل ​الولايات المتحدة​، فإن تركيا ستقوم بتطهيرها من الإرهابيين بنفسها".