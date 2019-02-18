أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه "إذا لم يتم تطهير شرق الفرات في سوريا من الإرهابيين، فإن تركيا ستتولى القيام بذلك بنفسها"، لافتاً إلى أن "تركيا تدفن الإرهابيين في جحورهم أينما كانوا".
وأشار إلى "قيام تركيا بمكافحة عناصر حزب "العمال الكردستاني" في الجانب العراقي من الحدود مع بلاده"، لافتاً إلى أنه "حان دور شرق الفراتوإذا لم يتم إخراج المسلحين من تلك المنطقة من قبل الولايات المتحدة، فإن تركيا ستقوم بتطهيرها من الإرهابيين بنفسها".
كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: سنُطهّر شرق الفرات من الإرهابيين مالم يتم إخراجهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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