روستك: العقوبات الاميركية تؤخر مشروع طائرة "ماك21" الروسية مدة عام

أكدت مجموعة "روستك" العسكرية الصناعية الروسية أن العقوبات الاميركية ستؤخر مشروع ​طائرة​ "ماك21" الروسية مدة عام إلى أواخر عام 2020. وأوضحت الشركة أنه "نظراً لتوقف الأميركيين عن توريد المواد المركبة، قررنا الاعتماد على مواد نقوم نحن بانتاجها".

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