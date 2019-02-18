وزيرة خارجية السويد: ندرس إمكانية عودة المواطنين الذين قاتلوا إلى جانب "داعش"

أعلنت وزيرة الخارجية ​السويد​ية ​مارغوت فالستروم​ أن "السويد تدرس إمكانية عودة المواطنين، الذين قاتلوا في ​سوريا​ إلى جانب تنظيم "داعش"، وتقديمهم إلى العدالة.

وأوضحت فالستروم أن "هذا ليس سهلا، لأنه عادة يتم حل مثل هذه القضايا بين الدول القانونية من أجل إطلاق عملية قانونية، في هذه الحالة، كل شيء مختلف، لذلك المناقشة مستمرة".