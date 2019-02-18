أعلنت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أن "السويد تدرس إمكانية عودة المواطنين، الذين قاتلوا في سوريا إلى جانب تنظيم "داعش"، وتقديمهم إلى العدالة.
وأوضحت فالستروم أن "هذا ليس سهلا، لأنه عادة يتم حل مثل هذه القضايا بين الدول القانونية من أجل إطلاق عملية قانونية، في هذه الحالة، كل شيء مختلف، لذلك المناقشة مستمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية السويد: ندرس إمكانية عودة المواطنين الذين قاتلوا إلى جانب "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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