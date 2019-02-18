قناة إسرائيلية: سلطات تونس والجزائر ترفضان عبور طائرة نتانياهو أجواءهم

أكدت القناة الـ 13 ال​إسرائيل​ية أن "السلطات التونسية و​الجزائر​ية رفضت السماح ل​طائرة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عبور أجواء البلدين في طريقها إلى ​المغرب​، وذلك في إطار تنسيق بين تونس والجزائر"، مؤكدة أنه كان من المتوقع، أن يزور نتانياهو المغرب في آذار المقبل، إلا أن السلطات المغربية طلبت تأجيل الزيارة".

وأوضحت أنه "حاول المسؤولون في مختلف البلدان، بما في ذلك ​فرنسا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ و​السعودية​ و​الإمارات العربية المتحدة​، التدخل والضغط على السلطات في الجزائر وتونس للسماح للطائرة بالمرور".

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه "في الوقت الذي رفضت فيه تونس والجزائر عرضا فرنسيًا آخر لإرسال طائرة مغربية لنقل ​نتنياهو​ دون إثارة الانتباه، تم إبلاغ سلطات ​الطيران المدني​ الإسبانية أن طائرة لمسؤول إسرائيلي ستعبر المطار في جنوب البلاد خلال رحلته من إسرائيل إلى المغرب، بالإضافة إلى ذلك، زار وفد أمني إسرائيلي المطار في جنوب إسبانيا يوم 15 كانون الثاني بهدف تنفيذ الترتيبات الأمنية، لكن كما ذكر، لم تتم الزيارة".