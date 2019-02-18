أكدت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن "السلطات التونسية والجزائرية رفضت السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبور أجواء البلدين في طريقها إلى المغرب، وذلك في إطار تنسيق بين تونس والجزائر"، مؤكدة أنه كان من المتوقع، أن يزور نتانياهو المغرب في آذار المقبل، إلا أن السلطات المغربية طلبت تأجيل الزيارة".
وأوضحت أنه "حاول المسؤولون في مختلف البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والإمارات العربية المتحدة، التدخل والضغط على السلطات في الجزائر وتونس للسماح للطائرة بالمرور".
ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه "في الوقت الذي رفضت فيه تونس والجزائر عرضا فرنسيًا آخر لإرسال طائرة مغربية لنقل نتنياهو دون إثارة الانتباه، تم إبلاغ سلطات الطيران المدني الإسبانية أن طائرة لمسؤول إسرائيلي ستعبر المطار في جنوب البلاد خلال رحلته من إسرائيل إلى المغرب، بالإضافة إلى ذلك، زار وفد أمني إسرائيلي المطار في جنوب إسبانيا يوم 15 كانون الثاني بهدف تنفيذ الترتيبات الأمنية، لكن كما ذكر، لم تتم الزيارة".
كانت هذه تفاصيل خبر قناة إسرائيلية: سلطات تونس والجزائر ترفضان عبور طائرة نتانياهو أجواءهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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