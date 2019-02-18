أفادت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ بأن "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت الفلسطينيين أحمد محمود أحمد وإبراهيم عماد أحمد وشقيقه محمود والسوري أحمد عواد الضاهر، لإقدامهم بتاريخ 17/2/2019 على خطف السوري حميد جمو من منطقة ​تعلبايا​ – ​البقاع​، وطلبهم فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، حيث تمكنت الدورية المذكورة من تحرير المدعو جمو، وضبطت السيارة المستعملة في تنفيذ عملية الخطف وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف فلسطينيين اثنين وسوري لإقدامهم على خطف السوري حميد جمو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.