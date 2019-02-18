أكد متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذوكس المكران دانيال كورية أن "الثامن عشر من شباط، ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً، ذكرى درس تاريخي علمنا إياه القائد المعلم الإمام المغيب السيد موسى الصدر، هذا المعلم الكبير الذي غير وبدل الخطاب الديني، كانت مبادرته العظيمة التي لم تتكرر لحد الآن في صلاته وكلمته وخطبته في كنيسة الآباء الكبوشيين في بيروت عام 1975".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت المطران كورية إلى أنه "لو أن اللبنانيين يومها فهموا وسمعوا وعملوا بما قاله الإمام الصدر لما وقعوا في تلك الحرب المريرة لسنوات طويلة"، مشيراً إلى أنها "كانت خطبة تؤسس للعيش المشترك في لبنان الذي يحوي عشرات الطوائف، لكن الإمام الصدر وضع القاعدة التي استمدها من الأديان السماوية".
كانت هذه تفاصيل خبر المطران كورية: 18 شباط ذكرى درس تاريخي علمنا إياه الإمام الصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.