المطران كورية: 18 شباط ذكرى درس تاريخي علمنا إياه الإمام الصدر

أكد متروبوليت ​بيروت​ للسريان الأرثوذوكس المكران ​دانيال كورية​ أن "الثامن عشر من شباط، ذكرى غالية على قلوبنا جميعاً، ذكرى درس تاريخي علمنا إياه القائد المعلم الإمام المغيب السيد ​موسى الصدر​، هذا المعلم الكبير الذي غير وبدل الخطاب الديني، كانت مبادرته العظيمة التي لم تتكرر لحد الآن في صلاته وكلمته وخطبته في كنيسة الآباء الكبوشيين في بيروت عام 1975".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت المطران كورية إلى أنه "لو أن ال​لبنان​يين يومها فهموا وسمعوا وعملوا بما قاله الإمام الصدر لما وقعوا في تلك الحرب المريرة لسنوات طويلة"، مشيراً إلى أنها "كانت خطبة تؤسس للعيش المشترك في لبنان الذي يحوي عشرات ​الطوائف​، لكن الإمام الصدر وضع ​القاعدة​ التي استمدها من الأديان السماوية".