بو صعب: شئنا أم أبينا الاسد هو رئيس سوريا ولا خيار إلا التحاور معه 

أكد وزير الدفاع الياس بو صعب في حديث تلفزيوني أن "موقفي في ميونخ ينسجم مع البيان الوزاري، ونحن ملتزمون باحترام ميثاق جامعة الدول العربية خاصة البند الثاني".
وشدد على انه "شئنا أم أبينا فإن بشار الاسد هو رئيس سوريا ولا خيار أمامنا إلا التحاور معه"، مؤكدا ان "العلاقة الدبلوماسية مع سوريا قائمة، نحن على اتصال مع الدولة السورية ولكل وزير لديه حرية زيارة دمشق حسب الفريق السياسي الذي ينتمي إليه".
وأضاف "هناك أفق للحلول في سوريا وقد يكون هناك دور لجامعة الدول العربية لانهاء الازمة".
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