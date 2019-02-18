بو صعب: شئنا أم أبينا الاسد هو رئيس سوريا ولا خيار إلا التحاور معه 

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في حديث تلفزيوني أن "موقفي في ​ميونخ​ ينسجم مع ​البيان الوزاري​، ونحن ملتزمون باحترام ميثاق ​جامعة الدول العربية​ خاصة البند الثاني".

وشدد على انه "شئنا أم أبينا فإن ​بشار الاسد​ هو رئيس ​سوريا​ ولا خيار أمامنا إلا التحاور معه"، مؤكدا ان "العلاقة الدبلوماسية مع سوريا قائمة، نحن على اتصال مع ​الدولة السورية​ ولكل وزير لديه حرية زيارة دمشق حسب الفريق السياسي الذي ينتمي إليه".

وأضاف "هناك أفق للحلول في سوريا وقد يكون هناك دور لجامعة الدول العربية لانهاء الازمة".