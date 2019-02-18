الدفاع المدني نقل جثة شابة سورية من برج حمود الى مستشفى بعبدا

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلت جثة شابة من التابعية السورية الى ​مستشفى بعبدا الحكومي​، قضت داخل الشقة التي تقتنها في ​برج حمود​، وذلك بعد حضور ​الاجهزة الامنية​ المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة".

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