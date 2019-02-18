لاسن التقت ريا الحسن: ملتزمون بدعم الحكومة في صون أمن لبنان

أكّدت سفيرة ​الاتحاد الأوروبي​ في لبنان ​كريستينا لاسن​ على الالتزام الكامل للاتحاد الأوروبي بدعم ​الحكومة​ في صون أمن لبنان، مع المحافظة على حقوق المواطنين، ووضع حقوق النساء ومكافحة العنف بسبب ​الجنس​ في رأس سلّم الأولويات. كما سلطت ​الضوء​ على أهمية ​حرية التعبير​ في لبنان وضرورة رصد أي تحديات ذات صلة ومعالجتها.

وفي تصريح لها بعد لقائها وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ شدّدت لاسن على "مختلف مجالات دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح قطاع الأمن في لبنان ومساعدة ​قوى الأمن الداخلي​، بما في ذلك تنفيذ نموذج شرطي مرتكز على المجتمع، وظروف سجنية أفضل، وتعزيز قدرات العاملين في السجون في مجال حقوق الإنسان. كما يدعم الاتحاد الأوروبي بفاعلية إعداد استراتيجية وطنية للأمن الإلكتروني والإدارة المتكاملة للحدود".

وناقشت لاسن والحسن جهود دعم التنمية المحلية و​البنى التحتية​ وتأمين الوصول إلى الخدمات في المناطق الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية.