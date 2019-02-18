الشامسي زار بطريركية الأرمن الأرثوذكس

زار سفير دولة الإمارات في لبنان ​حمد سعيد الشامسي​ مقر بطريركية ​الأرمن​ الأرثوذكس في ​انطلياس​ حيث كان في استقباله كاثوليكوس الأرمن لبيت كيليكيا البطريرك آرام الأول كيشيشيان ومطران الأرمن في الإمارات ميسروب سركيسيان، وذلك ضمن مبادرات "عام التسامح" الذي تحييه دولة ​الامارات​.

وقام السفير الشامسي برفقة المطران سركيسيان بجولة في أرجاء البطريركية، فزار النصب التذكاري ثم انتقل الى متحف كيليكيا الذي يحتضن ذاكرة الشعب الأرمني ويروي محطات في مسيرتهم. ويحتوي المتحف على العديد من المقتنيات الدينية الثمينة التي تجسد تاريخ الكنيسة الارمنية. وبعدها اقام البطريرك كيشيشيان مأدبة غداء على شرف سفير الإمارات.