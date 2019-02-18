النشرة: توقيف 3 في عرسال بجرم ارهاب وتجارة مخدرات

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​ في البقاع أوقفت اخوين اثنين من ال حميد ب​الارهاب​ وثالث يدعى ايمن غدادة ب​تجارة المخدرات​ في ​عرسال​ في ​البقاع الشمالي​ ب واحيلوا الى احد المراكز العسكرية للتحقيق.

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