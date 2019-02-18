الأب قرقماز ينشر فيديون من اعداده عن دير مار يوحنا المعمدان حراش

نشر ​الأب إيلي قرقماز​ فيديو لدير مار يوحنا المعمدان حراش في بلدة الريحانة الذي يتمتع بطبيعة جميلة ويطل على سيدة حاريصا. وفي الفيديو حوار مع الراهبة جوزفين بو منصف التي شرحت عن تاريخ الدير وأهميته.

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