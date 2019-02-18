أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش "العمل على استعادة الاقتصاد المنتج والحيوي، فلا يكون اقتصادنا استلحاقيا"، مشيراً الى "العمل تحت سقف ثابتتين: احترام تطبيق القانون وزيادة الانتاج المحلي".
وأوضح بطيش خلال لقائه وفدا من جمعية الصناعيين، أن "الحكم اليوم، بكل قياداته، داعم للاقتصاد المنتج. وقد كان رئيس الجمهورية مبادرا الى الكلام عن ضرورة تكبير حجم الاقتصاد وتحويله الى اقتصاد منتج وليس ريعيا".
ولفت الى أنه "علينا أن نعيد بناء اقتصادنا على هذه الاسس. فلا يكون اقتصادا استلحاقيا، انما اقتصادا منتجا وحيويا. وسنتعاون على ذلك، تحت سقف ثابتتين: احترام تطبيق القانون وزيادة الانتاج المحلي".
وأكد وجوب "اطلاق الحوار وتعزيزه، ليس فقط بين العمال وارباب العمل انما ايضا مع الوزارات المعنية والحكومة"، ولفت الى "أننا نحن نحتاج الى ورشة عمل يشارك فيها الجميع".
وأكد ان "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حريصون على تشجيع الانتاج وزيادته وريادته في البلد"، مبديا الحرص على "رعاية الصناعة وزيادة القدرات التنافسية".
كانت هذه تفاصيل خبر بطيش التقى وفدا من جمعية الصناعيين: نعمل على استعادة الاقتصاد المنتج والحيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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