أوضح الناطق الاعلامي باسم لجنة ​الاساتذة المتعاقدين​ بالساعة في ​الجامعة اللبنانية​ حامد حامد، "ان البيان الذي صدر ونشر اليوم والمذيل باسم الأساتذة المتعاقدين بالساعة، لا يمثل المتعاقدين بشيء وإنما هو عمل فردي لا يمثل إلا صاحبه الذي أصبحت أهدافه مكشوفة ومفضوحة أمام الجميع".

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الاساتذة المتعاقدين باللبنانية: البيان الصادر باسمنا لا يمثل الا صاحبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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