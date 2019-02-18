جبري: الرد على اغتيال الشهيد مغنية سيبقى كابوسا يلاحق القادة الصهاينة

أكد أمين عام ​حركة الأمة​؛ الشيخ ​عبد الله جبري​، أن "الشهيد ​عماد مغنية​ جدد للأمة ثقتها بنفسها، وعزتها وكرامتها ومجدها" ورأى أن "الانتصارات المتتالية للأمة، والتي كان الحاج "رضوان" عمادها، أفقدت الأميركي والصهيوني صوابهم، ولذلك تداعوا في ​وارسو​ لمحاصرة محور ​المقاومة​، وتصفية القضية ال​فلسطين​ية".

واعتبر أن "تقديم وزير خارجية إحدى ​الدول العربية​ مكبّر الصور لرئيس وزراء ​اسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​، يختصر المشهد الذي ارتضاه بعض المسؤولين العرب لأنفسهم؛ وهو أن يكونوا منبراً وأداة خانعة للعدو الإسرائيلي"، مشدداً على أن "محور المقاومة أكثر بكثير مما يظن العدو، ف​إيران​ احتفلت بالربيع الأربعين، وسورية الأسد قاب قوسين أو أدنى من إعلان انتصارها على ​الإرهاب​، والمقاومة في فلسطين بات ردها على عدوان العدو نوعياً، أما في ​لبنان​، فالمقاومة وحلفاؤها باتوا الغالبية في مجلسَي النواب والوزراء".