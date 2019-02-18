قائد الجيش استقبل مدير عام فينيسيا بنك والرئيسة العامة للراهبات الباسيليات المخلصيات

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، رئيس مجلس إدارة ومدير عام فينيسيا بنك عبد الرزاق عاشور على رأس وفد مرافق، ثم الرئيسة العامة للراهبات الباسيليات المخلصيات الأم منى وازن، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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