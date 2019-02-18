فنيانوس تسلم من لجنة كلية الهندسة الدراسة المفصلة لإنهيار شكا

تسلم وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، من وفد الجامعة اللبنانية- ​كلية الهندسة​ فرع ​الشمال​ برئاسة رئيس الجامعة الدراسة الشاملة والمفصلة لموقع الانهيار في منطقة شكا.

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