البنك الدولي: استمرار تعهدات المشاركين في مؤتمر "سيدر-1" تجاه لبنان

أعلن مدير مكتب ​البنك الدولي​ لدول المشرق ساروج كومار جا عن "استمرار تعهدات المشاركين في مؤتمر "سيدر-1" تجاه ​لبنان​، للمساعدة في تطبيق المشاريع ذات الأولوية بمختلف القطاعات"، مشيراً إلى أن "التعهدات المالية التي التزمنا بها في ​باريس​ ما تزال قائمة ونتطلع للعمل مع ​حكومة​ لبنان للمساعدة في تطبيق المشاريع ذات الأولوية".

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