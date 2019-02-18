سَلّمها صياد.. إطلاق "ترسة بحرية" مهددة بالانقراض في البحر المتوسط بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أطلقت لجنة من محطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع إدارة مصيف بلطيم، "ترسة بحرية" مهددة بالانقراض، في مياه البحر المتوسط، على ساحل مصيف بلطيم، بعد علاجها.

وقال الدكتور علي سليمان، مدرس بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بوزارة البحث العلمي، وعضو هيئة التدريس بجامعة عمر المختار بدولة ليبيا، وعضو اللجنة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الترسة البحرية يقترب عمرها من الثلاث سنوات، ووزنها حوالي 5 كيلو جرام.

وأضاف "سليمان" أن أحد الصيادين، اصطادها منذ حوالي شهر، وسلمها إلى محطة بحوث الثروة المائية في بلطيم، تنفيذًا لإعلان المحطة بتسليم أي كائن بحري مختلف عن الكائنات البحرية العادية التي يجرى اصطيادها بالشباك، وذلك وفق قانون حماية البيئة المائية.

ولفت عضو لجنة محطة البحوث، إلى أنه جرى وضع الترسة البحرية في الحجر الصحي داخل محطة البحوث المائية ببلطيم، لعلاجها، بناء على قرار لجنة من المحطة والخبراء في الثروة المائية، على خلفية تعرضها لجروح وإصابات في أماكن متفرقة من جسدها، عقب اصطيادها.